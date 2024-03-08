Çayırova’da Kadınlar Günü etkinlikleri sürüyor

Televizyon Sunucusu İkbal Gürpınar, i kapsamında, ‘Mutlu Kadın, Mutlu Toplum’ söyleşisi gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği etkinliklerle, ilçe sakinlerinin sosyal yaşantısına büyük katkılar sunan Çayırova Belediyesi’nin, kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu bağlamda sevilen televizyon sunucusu İkbal Gürpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Çayırovalı sevenleriyle Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bir araya geldi. Gürpınar’ın gerçekleştirdiği ‘Mutlu Kadın Mutlu Toplum’ söyleşisine, Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa da katılım gösterdi. Program öncesinde bir selamlama konuşması yapan Arıkboğa, etkinliğe katlım gösteren Çayırovalılara teşekkür etti ve İkbal Gürpınar’a günün anısına çiçek takdim etti.

GÜRPINAR DİNLEYİCİLERİYLE BULUŞTU

Çiçek takdiminin akabinde kendisini dinlemeye gelen Çayırovalılarla ‘Mutlu Kadın, Mutlu Toplum’ konulu bir söyleşi gerçekleştiren Gürpınar, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen Çayırovalı sevenleriyle birlikte objektiflere poz verdi. Etkinliğe katılan Çayırovalılar, programı çok beğendiklerini dile getirirken, Çayırova Belediyesi’ne bu güzel program için teşekkür ettiler.