Çayırova’da kaba atıklar toplanıyor

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda kaba atıkları toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) -‘Temiz Çevre, Sağlıklı Çayırova’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Çayırova Belediyesi, ilçedeki kaba atıkları topluyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kendilerine gelen talepler doğrultusunda kaba atıkları belirlenen noktalardan alıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler; Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günlerinde koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya vb. atıkları, kendilerine iletilen bilgi doğrultusunda toplayıp, Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Çayırova Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’nde geri dönüşüme tabi tutuyor.

BELİRLENEN GÜNLERDE TOPLANIYOR

Çayırova Belediyesi’nden yapılan duyuruda, “Vatandaşlarımızın kaba atıklarını (koltuk, çekyat, yatak, yorgan, mobilya, vb.) Pazartesi, Çarşamba, Cuma günlerinde 07.00-10.00 arasında 0531 382 51 50 numaralı Whatsapp hattımız üzerinden iletişime geçildiği takdirde, hanenizin önünden veya size en yakın çöp konteyneri kenarından alımlarını gerçekleştiriyoruz” ifadeleri kullanıldı.