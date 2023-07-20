Çayırova’da ibadethaneler temizleniyor

Çayırova Belediyesi ekipleri, düzenli aralıklarla ilçede bulunan ibadethanelerde temizlik gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) -Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki ibadethaneleri düzenli olarak temizlemeye devam ediyor. Ekipmanlarıyla ibadethanelere giden belediye ekipleri, detaylı temizlik işlemi gerçekleştirerek, ilçe sakinlerinin daha temiz bir ortamda ibadet etmelerini sağlıyor.

Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, “Çayırova Belediyesi olarak, ilçe genelindeki tüm ibadethanelerde düzenli aralıklarla temizlik işlemi gerçekleştiriyoruz. Gelen talepler ve yapılan planlama doğrultusunda ibadethanelere giden belediye ekiplerimiz vatandaşlarımızın daha rahat ve temiz ortamda ibadet etmesi için düzenli olarak temizlik yapıyor” açıklamasında bulundu.