Çayırova’da atıklar geri dönüşüme

Çayırova Belediyesi’ne bağlı ekipler, Sıfır Atık çalışmaları kapsamında, ilçe geneline kurulan mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Temiz çevre, yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova anlayışı ile ilçeye sıfır atık belgesi alan Kocaeli’nde birinci, Türkiye’de 6. ilçe belediyesi olan Çayırova Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ anlayışıyla ilçe genelindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde altı noktada kurulan mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıkların geri dönüşüme kazandırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Belirli aralıklarla açılan mobil atık getirme merkezlerinde toplanan atıklar, Çayırova Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürülerek, burada geri dönüşüme kazandırılıyor.

ATIKLAR GERİ DÖNÜŞÜME

İlçenin altı farklı noktasında bulunan mobil atık getirme merkezlerinde; plastik, metal, kağıt-karton, cam, elektrik-elektronik, bitkisel yağ ve pil gibi atık ürünler toplanıyor. Burada toplanan atıklar, düzenli aralıklarla mobil atık getirme merkezlerinden sınıflarına göre ayrıştırılıp toplanıyor ve Çayırova Belediyesi Birinci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne götürülerek, geri dönüşümü sağlanıyor.

Belediye ekipleri, vatandaşlara yaptığı duyuruda Çayırova Belediyesi önü, Şelale Park önü, Yunus Ergüz İlköğretim Okulu önü, Çağdaşkent Sosyal Tesisleri önü, Şekerpınar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi önü ile Şehit Ali Atık Camii önünde yer alan mobil atık merkezlerine, plastik, metal, kağıt-karton, cam, elektrik-elektronik, bitkisel yağ ve pil atıklarını bırakabileceklerini bildirdi.