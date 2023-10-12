Çayırova Yenimahalle ASM'ye kavuşuyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifçti’nin ilçeye kazandırdığı, Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık Ofisi ve Spor Salonu, 13 Ekim Cuma açılıyor.KOCAELİ (İGFA) - Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık Ofisi ve Spor Salonu resmen açılıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, vatandaşların talebini ve mahalle sakinlerinin ihtiyacını karşılamak için ilçeye kazandırdığı bir diğer eser olan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık Ofisi ve Spor Salonu Projesi’nin kurdelesi, 13 Ekim Cuma günü kesilecek.

Beyannamede yer almayan ve vatandaşların talebi doğrultusunda hazırlanan proje, kompleks yapısıyla dikkat çekiyor.

Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, 2 kattan oluşuyor. Giriş katında kadınlara özel spor salonu ve muhtarlık ofisi, ikinci katta ise mahalle sakinlerinin büyük bir şekilde ihtiyacını duyduğu Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Yenimahalle’nin önemli bir eksikliğini giderecek proje kapsamında aynı alanda yapılan parka yenileri de ilave edilerek mahalle sakinlerinin nefes alması sağlanacak. Yenimahalle Selimiye Caddesi No:10 Adresi’nde hizmet verecek projenin kurdelesi yarın kesilecek.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan protokol sonrasında Sağlık Müdürlüğü’ne devri yapılan Yenimahalle ASM, Yenimahalle’deki ikinci aile sağlığı merkezi olma özelliğini taşıyor. Bununla beraber proje kapsamında oluşturulan ve giriş katta yer alan kadınlara özel spor salonu, Çayırovalı kadınlara sağlıklı yaşam konusunda katkı sunacak.

Yenimahalle ASM, Muhtarlık Ofisi ve Spor Salonu projesini ilçeye kazandıran Başkan Çiftçi, tüm Çayırovalıları açılışa davet etti.