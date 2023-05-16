Çayırova yeni spor tesisine kavuşuyor

Spora ve sporcuya daima destek veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye dev bir spor tesisi kazandırıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova ilçesinde spor alt yapısını güçlendirecek ve yıldız sporcular yetiştirecek Çayırova Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nın inşaatı hızla devam ediyor.

Atatürk Mahallesi’nde yaklaşık 5 dönüm arazi üzerine kurulacak 2000 seyirci kapasiteli spor salonunda basketbol, voleybol ve hentbol oynanacak.

Proje kapsamında spor salonuna bitişik yapılacak iki katlı bina ise sporcu fabrikası olacak. 9 farklı branşın aynı anda antrenman yapacağı spor tesislerinde geleceğin sporcuları yetişecek.

ÇAYIROVA’YI SPOR KENTİ YAPTIK

Proje alanını gezen ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Çiftçi, Çayırova’yı spor kenti yapma hayaliyle yola çıktıklarını, 4 yılda spor alanında yaptıkları atılım ve yatırımlarla bunu başardıklarını söyledi. Çiftçi, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini projeyi en kısa sürede tamamlayarak Çayırova halkının hizmetine açacaklarını ifade etti.

Sportif aktivitelerle sporu sevdirdiklerini, yeni yatırımlarla da Çayırova’nın spor altyapısını güçlendirdiklerini ifade eden Çiftçi, 4 yılda yaptıkları çalışmanın meyvelerini fazlasıyla aldıklarını, yüzlerce kupa ve madalyayı ilçeye kazandırdıklarını sözlerine ekledi.