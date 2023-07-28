Çayırova'ya iki yeni kurumda sona doğru

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserlerden olan Şekerpınar Bilgi Evi ve Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi’ndeki (ASM) çalışmalarda sona gelindi.KOCAELİ (İGFA) - ‘Yeni Vizyon Yeni Çayırova’ anlayışıyla ilçeye önemli eserler kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin imzası bulunan iki projede sona yaklaşıldı.

Yapımına hızla devam edilen Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi ile Şekerpınar Bilgi Evi’nde çevre düzenlemeleri hızla ilerliyor. Yapılacak düzenlemelerin ardından iki proje de vatandaşların hizmetine hazır hale gelecek. Her iki eserin de bina inşaatı ve iç tefrişat çalışmaları tamamlanırken, Şekerpınar Bilgi Evi ve Yenimahalle ASM yapılacak çevre düzenlemelerin ardından çok kısa sürede vatandaşların kullanımına açılacak. Birçok alanda vatandaşların kullanımına hazırlanan iki proje de kompleks yapılarıyla dikkat çekiyor.

ŞEKERPINAR BİLGİ EVİ’NDE GERİ SAYIM

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin en güzel yatırım eğitime ve insana yapılan yatırım anlayışıyla hayata geçirdiği Şekerpınar Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi’nde de çevre düzenlemeleri hızla sürüyor. Başkan Çiftçi’nin beyannamede söz vermemesine rağmen, vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaç üzerine yaptığı Bilgi Evi ve Aile Sağlığı Merkezi, mimarisi ve içeriği ile sıcak bir eğitim yuvası olacak. Merkezde okul öncesi, ders destek eğitimi, LGS hazırlık ve yetişkinler için meslek ve sanat edindirme kursları düzenlenecek.

Yenimahalle’de ikamet eden vatandaşların ihtiyaçlarını tespit eden Başkan Çiftçi, ASM için düğmeye basmış ve merkezde çalışmalar hızla ilerlemişti. Şu anda çevre düzenlemesi yapılan Yenimahalle Aile Sağlığı Merkezi, 2 kattan oluşuyor. Giriş katında spor salonu ve muhtarlık ofisi, ikinci katta ise Aile Sağlığı Merkezi hizmet verecek. Proje çevre düzenlenmesinin tamamlanmasının ardından Yenimahalle’nin önemli bir eksikliğini giderecek.