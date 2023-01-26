Çayırova sevimli dostlarının yanında

Sokak hayvanlarının iç dış paraziter tedavilerini yapan Çayırova Belediyesi ekipleri, doğal yaşam alanı ve besleme noktalarına mama dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi canlı odaklı hizmet anlayışını sürdürüyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin “onlar bize emanet’’ dediği sokak hayvanları için belediye ekipleri çalışmalarını itina ile gerçekleştiriyor. Rutin olarak sağlık kontrolleri yapılan sevimli dostların besleme noktalarına mama dağıtımı düzenli olarak devam ediyor. Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi inşaatının karşısında bulunan doğal yaşam alanında yaşamlarını mutlu şekilde sürdüren sokak hayvanlarının genel muayeneleri ve paraziter tedavileri belediye veteriner hekimi tarafından yapıldı.

Öte yandan Sokak Hayvanları Geçici Rehabilitasyon Merkezi inşaatı hızla devam ediyor. Kaba inşaatı tamamlanıp mantolama işlemi yapılan projede çatı ve bina içerisinde ince işçilik çalışmaları sürüyor. Titizlikle devam eden projenin kısa süre içerisinde hizmete açılması bekleniyor.