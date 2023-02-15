Çayırova'nın 'Sevince'si depremzedelere yardımı sürdürüyor

Deprem bölgesinden ilçeye gelen depremzedelere Çayırova Belediyesi’nin gıda ve kıyafet yardımı devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyacını karşılamak için hizmete açtığı Sevince Mağazası, Çayırova’ya gelen depremzede ailelere kapılarını açtı.

Birçok ili etkileyen Kahramanmaraş depremi sonrası farklı illerden Çayırova’ya akrabalarının yanına gelen depremzede ailelerin ilk andan itibaren yanında olan Çayırova Belediyesi, felaketzede ailelerin giyim ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Depremzedeler, Çayırova Belediyesi’nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hizmete açtığı ve sıfır ürünlerin yer aldığı sevince sosyal yardım mağazasından mevsim şartlarına uygun istediği kıyafetleri alarak ihtiyacını karşılıyor.

GIDA PAKETLERİ ULAŞTIRILDI

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri deprem bölgesinden Çayırova’ya gelen ailelere gıda paketi dağıtıyor. Ailelerle iletişime geçen ve talepleri tek tek not alan ekipler, hızlı şekilde ihtiyaç listesindeki malzemeleri hazırlıyor. Hazırlanan gıda paketlerini ailelerin kaldığı eve götüren ekipler, depremzedelere yardımlarını sürdürüyor.