Çayırova Millet Bahçesi nefes aldıracak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çayırova’da projelendirdiği millet bahçesinde sona yaklaşıyor. Yüzde 80’i tamamlanan proje Çayırovalıların buluşma noktası olacakKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin pek çok noktasına sosyal donatı alanları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, inşa ettiği millet bahçeleriyle kentin dört bir yanında yeşil koridor oluşturmaya devam ediyor.

Hayata ve insana dokunan projeleriyle toplumun her kesimine hitap eden Büyükşehir, bu bağlamda Çayırova ilçesinde inşa ettiği millet bahçesinde sona doğru yaklaşıyor. 70 bin metrekare alanda hizmete girecek Çayırova Millet Bahçesi; spor alanları, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, geniş piknik alanları, mescit ve kafeterya gibi bölümleriyle her yaşa hitap edebilecek büyük bir rekreasyon alanı olacak. Böylece Çayırovalılar, Akse Mahallesi'ne inşa edilen millet bahçesinde huzurlu zaman geçirerek sosyalleşme imkânı bulacak.

İLERLEME ORANI % 80

Hem şehircilik hem de kent estetiği alanında yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Büyükşehir, Çayırova Millet Bahçesi projesinin ilerleme seviyesinde yüzde 80’e ulaştı. Kıraathane ve kafeterya binası ile spor tesisi, tuvalet, büfe ve dış cephenin montajına devam eden ekipler, kıraathane binasının camlarını monte etti. Doğramaların montaj işleminin devam ettiği projede yürüyüş yollarının betonu atılırken, bisiklet yollarının yapımına ise devam ediliyor.

Piknik alanı çevresi yolların taş yapımı ile alan çevresi duvarların sıvalarına devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri şu an toprak tesviyesi ve çim serim işine başladı. Bir yandan farklı türlerde bin 500 adet yeni ağacın dikiminin devam edildiği projede diğer imalatlar da eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Çayırova’nın çehresini değiştirecek millet bahçesi projesinde; 125 metrekare giriş meydanı, 2 bin metre yürüyüş yolu, 700 metre bisiklet yolu, bin 740 metrekare çocuk oyun alanları, bin 200 metrekare kaykay pisti, 250 metrekare gül bahçesi, 2 bin metrekare piknik alanı, 55 bin metrekare yeşil alan, fitness alanı, futbol ve basketbol sahaları yer alacak.