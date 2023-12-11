Çayırova Millet Bahçesi'ne bin 500 ağaç

Tamamlandığında Çayırova’nın yeni cazibe merkezlerinden birisi haline gelecek Millet Bahçesine Büyükşehir tarafından bin 500 ağaç dikilecekKOCAELİ (İGFA) - Şehir genelinde inşa ettiği millet bahçeleri ile vatandaşların hayatına yeni sosyal alanlar kazandıran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yapımına devam edilen Çayırova Millet Bahçesi, 70 bin metrekare alanda vatandaşlara hizmet verecek. Çayırova Millet Bahçesi’ne daha yeşil bir görünüm kazanması için farklı türlerde bin 500 adet yeni ağaç dikilecek.

Millet bahçesi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürüyüş yolları ve bisiklet yolu betonu ve bordür, kıraathane, kafeterya, spor tesisi seramiği ve boya işleri, giriş kapılarının montajları ve mescit, kafeterya, kıraathane, tuvalet, spor tesisi dış cephe kaplamaları devam ediyor.

SULAMA VE ELEKTRİK TESİSATINA BAŞLANDI

Çalışmalar dahilinde alan içerisinde toprak tesviyesi yapılırken sulama ve elektrik kazısı ve tesisatına başlandı. Kay kay pistinin etrafındaki amfinin traverten kaplaması yapılıyor. Millet bahçesinin içerisindeki yapıların da çatı kaplamaları gerçekleştiriliyor. Ekipler millet bahçesine yaklaşık bin 500 ağacın dikimini yapacak.