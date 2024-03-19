Son Dakika

Çayırova Gençlik Merkezi’ne kavuştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve gençlerin yeni sosyal yaşam alanı olacak Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve Çayırovalı çocuklar, merkezin kurdelesini hep birlikte kesti.KOCAELİ

YAŞAM 19.03.2024, 17:26
Çayırova Gençlik Merkezi’ne kavuştu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı ve gençlerin yeni sosyal yaşam alanı olacak Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine katılan protokol üyeleri ve Çayırovalı çocuklar, merkezin kurdelesini hep birlikte kesti.KOCAELİ (İGFA)  - ‘Şehrimizi imar, geleceğimizi inşa ediyoruz’ sloganıyla Çayırova’nın gelecek nesilleri için ilçeye birçok önemli hizmeti hayata geçiren Çayırova Belediyesi, bir önemli eserin daha açılışını yaptı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova’nın yarınları için ilçeye kazandırdığı ve Çayırovalı gençlerin yeni sosyal yaşam merkezi olacak Çayırova Gençlik Merkezi için açılış töreni gerçekleştirildi. Akse Mahallesi Rahmi Dibek Caddesi’nde hizmet verecek Çayırova Gençlik Merkezi’nin açılış törenine Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli İl Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yavaşer, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe kent protokolü ve çok sayıda Çayırovalı katılım gösterdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Çiftçi, şunları aktardı;

“KALİTELİ VAKİT GEÇİRECEKLER”

“Göreve geldiğimiz günden bu yana çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe hazırlanması için çok önemli çalışmaları hayata geçirdik. İlçemizde birçok eseri Çayırovalı kardeşlerimizin hizmetine sunduk. Bu merkezde gençlerimiz ve öğrencilerimiz boşa vakit geçirmemek adına, derslerinden ve diğer aktivitelerinden arta kalan vakitlerinde buraya gelecek ve kaliteli vakit geçirecekler. Konferans salonumuz var, langırtlarımız var, masa tenisi odamız var, satranç odamız var, zeka oyunları sınıfları var ve gençlerimizin kaliteli vakit geçirmesi için güzel bir yer oluşturduk. Çayırova sevdasıyla yola çıktık ve Çayırova’mıza daha güzel eserler kazandırmak adına emin adımlarla devam ediyoruz. Tesisimiz ilçemize hayırlı ve uğurlu olsun.”

“ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN ÖNEMLİ BİR TESİS”

Çiftçi’nin akabinde söz alan Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal ise, tesisin Çayırova’nın spor kimliğine çok yakıştığını dile getirerek, “Bu tesisle birlikte, diğer spor salonumuzun da inşasıyla burası çok önemli bir spor merkezi haline geldi. Ben Belediye Başkanımızı gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi. Programda son olarak kürsüye çıkan Katırcıoğlu ise, “Evlatlarımız bizim gözbebeğimiz, her şeyi onlara adıyoruz ve kendimizden fedakarlık yaparak çocuklarımız için hizmet üretiyoruz. Belediye başkanımızı ben tebrik ediyorum. Çünkü çocuklarımız yanımızda olsa bile internet ve sosyal medya dolayısıyla birçok tehditle karşı karşıya kalabiliyorlar. İşte çocuklarımızı bu tehditlerden uzak tutmak adına, sağlıklı gelişmeleri ve spor yapabilmeleri adına önemli bir tesis burada. Burada sportif ve kültürel olarak kendilerini geliştirebilecekler” dedi. Konuşmaların ardından protokol ve Çayırovalı çocuklar tesisin kurdelesini hep beraber kesti. Açılışa katılan heyet daha sonra Çayırova Gençlik Merkezi’ni hep beraber gezdi.

BİRÇOK ETKİNLİK YAPABİLECEKLER

Çayırovalı gençler için yeni sosyal yaşam alanı olacak Çayırova Gençlik Merkezi’nde ise, Çayırovalı gençleri birçok etkinlik bekliyor. İçerisinde bulunan Çok Amaçlı Salon ve konferans odası, Satranç Odası, Masa Tenisi Odası, Playstation ve sürücü koltuklarının yer aldığı Oyun Salonu, Akıl Oyunları Salonu’yla Çayırovalı gençlerin taleplerine yanıt verecek. Çayırova Gençlik Merkezi’nin bahçesinde ise çocukların ve gençlerin basketbol oynayabileceği ayarlanabilir basketbol potası, langırt masaları ve dev satranç tahtası yer alıyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13