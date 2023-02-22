Çayırova, Defne’de hayatı normale döndürmek için çalışıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak için yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Hatay’ın Defne ilçesinde yaraları sarmak ve hayatı normale döndürmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Deprem sonrası bölgeye intikal ettiklerini belirten Başkan Çiftçi, "Valilerimizin koordinatörlüğünde ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın başkanımızın koordinasyonunda Kocaeli’de bulunan 7 ilçe olarak bölgede hizmet veriyoruz. Bu kapsamda Çayırova Belediyesi olarak bizler yaklaşık 60 personelle Defne ilçemizde temizlik, yol açma ve birçok mahalli müşterek hizmetleri asgari ölçekte de olsa yerine getiriyoruz. Defne’nin 27 köyünün tamamını gezdik ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit ettik. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz" dedi.

GÖREVLİ PERSONELE YEMEK VERİYORUZ

Çayırova Belediyesi olarak 5 kepçe ve diğer ekipmanlarla ilçede aralıksız çalıştıklarını ifade eden Çiftçi, "İlçede hizmet eden emniyet mensuplarına, güvenlik güçlerine, askeri personele ve diğer çalışan kardeşlerimizin yemek ihtiyaçlarını karşılıyoruz” ifadesini kullandı.