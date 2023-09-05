Çayırova'dan kırtasiye yardımı

Sosyal belediyecilikte öncü çalışmalar gerçekleştiren Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kırtasiye malzemesi yardımı gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İhtiyaç sahibi ailelerin her zaman yanında olan Çayırova Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde de ailelere destek olmak için düğmeye basmıştı.

Eğitim önceliğimiz, çocuklar geleceğimiz anlayışıyla, eğitime desteğini esirgemeyen Çayırova Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına kırtasiye yardımı gerçekleştirdi. Çayırovalı çocukların gelecekleri için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, kırtasiye malzemesi desteği ile Çayırovalı miniklerin her zaman yanlarında olduğunu bir kez daha gösterdi.

“İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN İLKESİYLE YOL YÜRÜYORUZ”

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlenen kırtasiye malzemesi yardımı programında konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Göreve geldiğimiz günden itibaren, bir taraftan ilçemizin ihtiyacı olan yatırımları yapıyorken, şehrimize kimlik katan çalışmaların altına imza atıyorken, bir taraftan da insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesiyle yol yürüyoruz. Bu kapsamda ilçemizde bulunan bütün kardeşlerimizin taleplerini ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Yaklaşık 160 bin kardeşimizin yaşadığı bir ilçede görev yapıyoruz.

Belediyecilik sadece yol, kaldırım, asfalt yapmak değildir. Rabbim bizlere, iyilik yapmayı emrediyor. Belediyenin şefkat kolları ve hayırseverlerimizin de katkılarıyla bu işin daha da bereketlenmesine vesile olmaya çalışıyoruz. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Biz bu ilkeyle yol yürüyoruz, bizim düsturumuz budur. Yavrularımız ve çocuklarımızın gelecek kaygısı olmadan, geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz” dedi.