Çayırova'dan gençlere tercih danışmanlığı

YKS tercih döneminde Çayırovalı gençlere Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan Gençlik Merkezi’nde görevli uzman eğitimciler tarafından danışmanlık hizmeti veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Gençlerin her zaman yanında olan ve onlar için birçok proje üreten Çayırova Belediyesi, üniversite sınavına giren ve gelecekte okuyacakları üniversiteyi seçecek öğrencilere danışmanlık hizmeti veriyor.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezinde görevli uzman kadrolar öğrencilerle gerçekleştirdikleri görüşmelerde, tercih edecekleri üniversiteyi seçmeleri noktasında Çayırovalı gençlere yardımcı oluyorlar. Gençlik merkezine 2022-2023 yılı için kayıt yaptıran sınav grubu öğrencileri ve bilgi almak için gelen Çayırovalı gençlerle yapılan yüz yüze görüşmelerde, öğrencilerin gelecek eğitim yaşamlarına ilişkin doğru karar alması sağlanıyor.

DETAYLI DANIŞMANLIK HİZMETİ

Gençlik Merkezi’ne kayıt yaptıran sınav grubu öğrencileriyle telefonda görüşme yapan yetkililer, sınav sonuç puanlarını değerlendirdi. Tercih yapacak olan 280 öğrenciye ise yüz yüze ve online tercih rehberliği desteği ile gençlik merkezindeki tercih süreci başlatıldı. Her öğrenciyle en az 3 ila 4 kez görüşen gençlik merkezi yetkilileri, süreç boyunca Çayırovalı öğrencilerin yanlarında oluyor. Bununla beraber, rehberlik sürecinde üniversiteler, yurtlar ve şehirlerin sosyal yapısıyla ilgili de Çayırovalı öğrenciler bilgilendiriliyor. Tercih noktasında destek almak isteyen Çayırovalı gençlerin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde bulunan gençlik merkezine başvurmaları gerekiyor.