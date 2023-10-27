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Çayırova'dan esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı

YAŞAM 27.10.2023, 09:09
Çayırova'dan esnaf ve vatandaşlara Türk Bayrağı

Çayırova Belediyesi, yaklaşan Cumhuriyet Bayramı öncesinde ilçedeki caddelerde bulunan esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı.KOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusuna kısa bir süre kala, Çayırova Belediyesi de ilçeyi Al Bayrağımızla donatmak için düğmeye bastı.

İlçe genelindeki ana arterle büyük bayraklar asılırken, bununla beraber Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Çayırova’nın ana caddelerinde yer alan esnaflara ve vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. Çayırova Belediyesi tarafından kendilerine takdim edilen Türk Bayrağı’nı dükkanına ve evine asacak Çayırovalılar, tüm caddelerin Ay Yıldızlı bayrağımızla donatılmasına vesile olacak.

Bununla birlikte 27 Ekim Cuma günü saat 13.30’da Fatih Caddesi’nde Çayırovalı vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştirilecek. Dağıtım yapılacak bayrakların ardından Çayırova’da, Cumhuriyetimizin 100. yılı coşkusu hazırlanan programlarla devam edecek.

28 Ekim Cumartesi günü saat 12.30’da çelenk sunma programıyla başlayacak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 29 Ekim Pazar günü saat 11.00’da Çağdaşkent Sosyal Tesisleri önünde gerçekleşecek Resmi Geçit Töreni’yle devam edecek.

Saat 18.30’da Fatih Caddesi’nden başlayacak olan Fener Alayı yürüyüşüyle devam edecek Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, havai fişek gösterisi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Cumhuriyet Konseriyle sona erecek.

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