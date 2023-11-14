Çayırova'da spor sahaları bakımdan geçiyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yer alan spor sahalarında bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor.KOCAELİ (İGFA) - Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Çayırova Belediyesi, ilçedeki mevcut spor sahalarının da bakımını aksatmıyor.

Çayırovalı gençlerin daha sağlıklı ve daha verimli ortamlarda spor yapabilmeleri adına ilçeye yeni spor sahaları kazandırma noktasında çalışmalarını hızlandıran Çayırova Belediyesi, bir yandan da ilçe genelinde yer alan spor alanlarında düzenli aralıklarla bakım ve onarım gerçekleştiriyor. Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşlardan gelen taleplerin yanı sıra, hasar tespit edilen spor sahalarında bakımlarını gerçekleştirerek, Çayırovalı gençlerin spor faaliyetlerini daha güvenli ve güzel ortamlarda gerçekleştirmesini sağlıyor.

AKSAKLIKLAR GİDERİLİYOR

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda kendilerine gelen talep doğrultusunda Mustafa Kılıç Parkı’nda yer alan basketbol potasının onarımını gerçekleştirdi. Ekipler, saha genelinde yaptıkları taramalarda tespit ettikleri aksaklıkları gidererek, spor sahalarının ve spor aletlerinin güvenli ve sağlam kalmasını sağlarken, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda da anlık müdahalelerle, spor sahalarını iyileştirdiklerini dile getirdi.