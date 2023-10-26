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Çayırova'da sosyal yaşam alanları güzelleşiyor

YAŞAM 26.10.2023, 17:35
Çayırova'da sosyal yaşam alanları güzelleşiyor

Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki sosyal yaşam alanlarını güzelleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) -  Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İlçenin sosyal yaşam alanlarında konforu arttırmak ve talepleri karşılamak adına saha çalışmalarını sürdüren ekipler, parklarda ve kavşaklarda düzenleme yapıyor. Çayırova’da oyun gruplarını kullanan minikler için yenileme gerçekleştiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle’de bulunan Ahmet Penbegüllü Parkı’ndaki deforme olan kauçuk zemini baştan aşağı yeniledi. Böylelikle oyun gruplarında eğlenen minikler, daha güvenlikli bir ortamda zaman geçirme şansı bulacak.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çayırova Mahallesi’nde yer alan Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda duvar inşa çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılacak çalışmanın ardından parkı kullanan vatandaşların güvenli ortamda vakit geçirmesi amaçlanıyor. Bununla beraber Atatürk Mahallesi’nde yer alan kavşakta düzenleme çalışması yapan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kavşak üzerinde kaldırım oluşturarak yaya güvenliğini artıracak ve yapılacak peyzaj düzenlemesiyle de kent estetiğine katkı sunacak.

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