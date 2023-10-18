Çayırova'da Şekerpınar açılışa gün sayıyor

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserler arasında yer alan Şekerpınar Bilgi Evi, açılışa gün sayıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ‘Yeni vizyon yeni Çayırova’ anlayışıyla ilçeye katma değer kazandıracak projelerin bir bir açılışını gerçekleştiriyor. Bünyamin Çiftçi’nin imzasıyla ilçeye kazandırılan Şekerpınar Bilgi Evi açılışa hazır hale getirildi. Mahalle sakinlerinin talep ve isteği doğrultusunda harekete geçen ve Şekerpınar Mahallesi’ndeki bilgi evi ve aile sağlığı merkezi ihtiyacını giderecek projede tüm çalışmalar tamamlandı. Şekerpınar Bilgi Evi Projesi’nde, inşaat ve iç tefrişat çalışmalarının bitirilmesinin ardından, yapılan çevre düzenlemesiyle birlikte büyük bir kompleks haline geldi. Şekerpınar mahalle sakinlerine hizmet verecek proje, açılışa hazır hale getirilirken, Şekerpınar Bilgi Evi en kısa sürede, vatandaşların kullanımına açılacak.

İHTİYAÇLARA YANIT

Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin en güzel yatırım eğitime ve insana yapılan yatırım anlayışıyla hayata geçirdiği Şekerpınar Bilgi Evi, mimarisi ve içeriği ile sıcak bir eğitim yuvası olacak. Bilgi evinde okul öncesi, ders destek eğitimi, LGS hazırlık ve yetişkinler için meslek ve sanat edindirme kursları düzenlenecek. Öte yandan projenin giriş katında oluşturulan aile sağlığı merkezi de Şekerpınar mahalle sakinlerinin birinci basamak sağlık ihtiyaçlarını karşılaması için büyük önem arz ediyor.

Şekerpınar Bilgi Evi projesi kapsamında, binanın inşa edildiği yerde bulunan Cemal Murat Parkı da baştan aşağıya yenilendi. Özel bitkiler, aromatik bitki bahçeleri, yeni çocuk oyun gruplarıyla donatılan Cemal Murat Parkı’nda Çayırova Belediyesi tarafından bir de mahalledeki çocukların ve gençlerin faydalanması açısından bir de halı saha inşa edildi. Şekerpınar Bilgi Evi, çevre düzenlemesi ve kompleks yapısıyla bölge sakinlerinin ihtiyaçlarına yanıt verecek.