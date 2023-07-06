Çayırova'da mesire alanları ve parklar ilaçlanıyor
Çayırova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Çayırova’daki parkları ve mesire alanlarını düzenli aralıklarla böceklenme ve sineklenmeye karşı ilaçlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi ekipleri, ilçenin yeşil alanlarında böceklenme ve sineklenmeye karşı ilaçlama çalışmalarına hız kazandırdı.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte mesire alanları, parklar ve yeşil alanlarda çalışmalar aralıksız sürüyor. Çayırovalı vatandaşların daha sağlıklı ortamlarda, keyifli vakit geçirmesi için mücadeleye devam eden Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeşil alanlar ile parklarda planlanan program çerçevesinde ilaçlama yapıyor.
Ekipler, belirlenen parklara ve mesire alanlarına günün erken saatlerinde giderek ilaçlama gerçekleştiriyor. Bununla beraber, tüm yaz boyunca yeşil alanlarda ve parklarda, Çayırovalı vatandaşların daha rahat bir şekilde vakit geçirebilmesi için çalışmalar aralıksız devam edecek.
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