Çayırova'da kitap kahvelere 75 bin ziyaretçi!

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Akse ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ile halk kütüphanelerini, açıldığından bu yana 75 bin 443 kişi ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı vatandaşlardan kitap kahvelere yoğun ilgi var.

Göreve geldiği günden bu yana Çayırovalı gençler ve çocuklar için önemli yatırımları ilçeye kazandıran Başkan Çiftçi’nin, ilçenin kültürel yaşamına katkı sağlayan önemli eserleri kitap kahvelere ilgi büyük.

Sınav süreci boyunca 7 gün 24 saat esasına uygun bir şekilde çalışan kitap kahveler, açıldığı günden bu yana her iki Çayırovalıdan birini ağırladı.150 bin nüfuslu Çayırova’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Halk Kütüphanesi’ni 54 bin 73 kişi, Akse Kitap Kahve ve Halk Kütüphanesi’ni de 21 bin 370 kişi ziyaret etti. Toplamda her iki kitap kahve 75 bin 443 kişiyi misafir etti.

28 BİN 311 KİTAP ÖDÜNÇ VERİLDİ

Sadece gençlerin değil, 7’den 70’e okumaya meraklı tüm Çayırovalıları ağırlayan kitap kahvelerde, bugüne kadar toplam 28 bin 311 kitap ödünç verildi. Bununla beraber Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve ve Halk Kütüphanesi’nin üye sayısı 9 bin 493, Akse Kitap Kahve ve Halk Kütüphanesi’nin üye sayısı 3 bin 800 olduğu belirtildi. Çayırovalı vatandaşlar, kitap kahvelerden çok memnun olduklarını dile getiriyor.

İlçenin okuma alışkanlığına ve sosyal yaşantısına katkı sunan kitap kahveleri ilçeye kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Akse ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahvelerimiz, ilçemize kültürel bir hareketlilik kazandırdı. Mimarisi, ferah ve sessiz ortamı, tasarımı, konforu ve gençlerimizin kendilerini geliştirmeye fırsat bulduğu kitap kahvelerimizde bugüne kadar 75 bin vatandaşımızı ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çayırovalı vatandaşlarımızın sosyal alanlarını geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.