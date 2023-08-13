Çayırova'da kitap kahveler değer katıyor

Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye kazandırılan kitap kahvelerin Çayırova’ya değer kattığını dile getirdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayıorva'ya kazandırılan eser ve projeleri Çayırovalılara bizzat anlatan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yükselen ve yapımı tamamlanan eserleri de ilçe sakinlerine tanıtıyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilen proje turları sayesinde ilçe sakinleri Çayırova’nın 9 mahallesindeki çalışmaları ve ilçeye kazandırılan vizyon projeleri yerinde görüyor.

Proje turunun sonunda ilçe sakinlerine yönelik konuşan Başkan Çiftçi, “Yaptığımız çalışmalar ilçemize değer katacak ve kimlik kazandıracak. Sizlerin desteği olmasa bu projeleri yapamazdık. Tüm projelerimizin altında sizlerin imzası var” dedi.

“2 BİN 500 METREKARE ALAN”

Başkan Çiftçi, proje turunda Çayırovalılara, ilçeye kazandırılan kitap kahveleri anlattı.

Kitap kahve projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Çiftçi, “Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde 2 yıl önce kitap kahvemizi açtık. 2 yıldır öğrencilerimiz buradan faydalanıyor. Çayırovalı ilçe sakinlerimiz burada ders çalışıp, kitap okuyor. 2 bin 500 metrekare alanda açtığımız kitap kahvemiz büyük ilgi görüyor. Akse Kitap Kahvemiz çok güzel bir tesis oldu. Burayı geçen sene hizmete açtık. Kütüphane alanımızda özel ders çalışma odalarımız var. Bilgisayarlarımız var, internet ücretsiz, kaynak kitaplar var ve öğrencilerimiz burada ders çalışıyor. Kütüphanenin hemen yan tarafındaki kitap kahvemizde ilçe sakinlerimiz çayını kahvesini içip, kitabını okuyabiliyor. Adalar ve deniz manzarasıyla eşsiz bir mekan. Burası sonsuza kadar öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hizmet edecek" diye konuştu.