Çayırova'da kent meydanında çalışmalar sürüyor

Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte hayata geçirdiği kent meydanı projesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçenin vizyon projelerinden olan Kent Meydanı’nda cami inşaatının kubbe betonu döküldü.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Kent Meydanı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen ve inşaat çalışmalarının aralıksız devam ettiği Çayırova Kent Meydanı Projesi’nde imalat çalışmaları sürüyor. Çayırova’ya büyük değer katacak ve ilçenin kimliğine büyük katkılar sunacak Kent Meydanı Projesi kapsamında yer alan cami inşaatının kubbe betonu döküldü. Bunun yanı sıra 25 bin metrekare alana sahip olan Kent Meydanı’nda çevre düzenlemesi için çalışmalar da başladı. Çayırovalılar için yeni yaşam alanı olacak proje, alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi haline gelecek.

CAMİ KABA İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Çayırova’nın gelecek yıllarda oluşması muhtemel otopark sorununa çözüm olması amacıyla yerin altına inşa edilen 3 katlı kapalı otoparkın kaba inşaatının tamamlanmasının ardından çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden ekipler, cami inşaatına da hız kazandırdı. Otopark alanının üstüne inşa edilen cami inşaatında son olarak kubbe demirlerinin bağlanmasının ardından kubbe betonu da döküldü. Caminin kaba inşaatı çalışmaları hızla ilerlerken, peyzaj çalışmaları için de alanda düzenlemeler yapılıyor. Çayırova’ya kimlik kazandıracak ve vatandaşların yeni yaşam alanı haline gelecek kent meydanı projesinin en kısa sürede tamamlanarak, halkın hizmetine açılması planlanıyor.