Çayırova'da Kent Meydanı Camii şekilleniyor

Çayırova Belediyesi’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’yle birlikte hayata geçirdiği kent meydanı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. İlçenin vizyon projesi olan kent meydanında cami inşaatı hızla yükseliyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova kent meydanında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çayırova Belediyesi’nin ortak çalışmasıyla yapımına başlanan ve ilçeye değer katacak projeler arasında yer alan kent meydanında, ekipler yoğun bir tempoda imalatı sürdürüyor. İlçeye kimlik kazandırmasının yanı sıra, Çayırovalılar için yeni nefes alma yeri olacak kent meydanı 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak kent meydanında cami inşaatı tüm hızıyla devam ediyor.

OTOPARK TAMAM, CAMİ İNŞAATI DEVAM

Çayırova’nın ilerleyen yıllarda oluşabilecek otopark sorununa çözüm olması amacıyla yerin altına inşa edilen 3 katlı kapalı otoparkın kaba inşaatının tamamlanmasının ardından çalışmalarına yoğunluk kazandıran ekipler, cami inşaatına da aralıksız bir şekilde devam ediyor. Otopark alanının üstüne inşa edilen cami inşaatı şekilleniyor. Kent meydanındaki cami inşaatı bir yandan yükselmeye devam ederken, peyzaj çalışmalarının da en kısa sürede başlayacağı belirtildi. Çayırova’ya kimlik kazandıracak ve vatandaşların yeni yaşam alanı haline gelecek kent meydanı projesinin hızla tamamlanarak, halkın hizmetine açılması amaçlanıyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “25 dönümlük bir meydan alanımız var. Yeşil alanı yoğun bir proje hayata geçiriyoruz. İleride trafik problemiyle karşılaşmayalım diye yerin altında 3 kat otopark yaptık. Cami inşaatımız hızla devam ediyor. Burası 4 mahallenin kesişimi bir nokta ve bütün ilçemize hizmet edecek. Her zaman yanımızda olan ve desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.