Çayırova'da kapalı spor salonunun çatısı şekillendi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı, Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi kapsamında inşa edilen Çayırova’nın yeni spor salonunun çatı panellerinin montajı tamamlandı.KCOAELİ (İGFA) - Spor alanında yaptığı yatırım ve atılımlarla ilçenin spor kenti kimliği kazanmasını sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin Çayırova’ya kazandırdığı projelerden olan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar son sürat devam ediyor. Tamamlandığında ilçenin spor altyapısına sınıf atlatacak proje kapsamında inşa edilen yeni spor salonunun tribünleri şekillendi. Çatı makaslarının konulmasının ardından çalışmaların devam ettiği kapalı spor salonunda çatı panel montajı da tamamlanmış oldu. Ekipler, salon çevresine konulacak paneller için çelik imalatına devam ediyor. Mevcut çalışmanın tamamlanmasının ardından salonun yan duvarları için dış cephe montajına başlanacak.

EN KISA SÜREDE TAMAMLANACAK

Geleceğin sporcularının Çayırova’dan yetişmesine imkan sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi tamamlandığında 9 branşta mücadele eden tüm sporcuların aynı anda antrenman yapabilmesine olanak sağlayacak. Sporcu fabrikasında yetişecek ve burada kendini geliştirecek çocukların, ilerleyen yıllarda milli formayla Ay-Yıldızlı bayrağımızı temsil etmesi amaçlanıyor. Bittiğinde Çayırova’nın ikinci spor salonu olacak tesis, sadece çocuklara ve gençlere değil, 7’den 70’e tüm Çayırovalı vatandaşların da sporla iç içe olmasına imkan verecek. Bununla beraber yeni spor salonu Çayırova Belediyesi basketbol takımının da yeni sahası olacak. Spor salonu ve sporcu fabrikasının en kısa sürede tamamlanıp, Çayırovalıların hizmetine açılması amaçlanıyor.