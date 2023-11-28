Çayırova'da Kapalı Spor Salonu’nda çalışmalar tam gaz

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Yeni Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Göreve geldiği günden bu yana ilçede hayata geçirdiği projelerle Çayırova’nın ‘Spor Kenti’ kimliği kazanmasına katkı sağlayan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin imzasıyla inşa edilen Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası’nda, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Atatürk Mahallesi’nde inşa edilen ve Çayırova’nın ikinci spor salonu olma özelliğini taşıyan Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesi kapsamında inşa edilen yapıda ilk kat tribünleri şekillenirken, salonun üst kat kolonları da süratle tamamlanıyor. Bittiğinde ‘Spor Kenti Çayırova’da yeni sporcuların yetişmesine ve 7’den 70’e tüm vatandaşların spor yapabilmesine olanak sağlayacak Kapalı Spor Salonu ve Sporcu Fabrikası projesindeki çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp, Çayırovalıların hizmetine açılması amaçlanıyor.

9 BRANŞ AYNI ANDA ANTRENMAN YAPABİLECEK

4,5 yılda bin 300 madalya ve 40 kupa kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü sporcularının yeni antrenman sahası olacak projeyle Çayırova’nın spor altyapısı yeni bir seviye daha atlayacak. 9 branşın aynı anda antrenman yapabileceği ve geleceğin şampiyonlarını yetiştirecek yeni spor salonu ve sporcu fabrikası projesi, Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük katkı sağlayacak. Öte yandan bu yıl Türkiye Basketbol Ligi’nde mücadele eden Çayırova Belediyesi Basketbol takımı, kapalı spor salonunun tamamlanmasının ardından maçlarını yeni salonda oynayacak.