Çayırova'da Gençlik Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı

Çayırovalı gençler için inşa edilen Gençlik Merkezi’nin kaba inşaat tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalı gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin, ilçenin yarınları için Çayırova’ya kazandırdığı gençlik merkezinin inşaatında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Tamamlandığında Çayırovalı gençlerin yeni merkezi olacak ve gençlerin gelişimine büyük katkı sunacak Çayırova Gençlik Merkezi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Çayırova Kapalı Spor Salonu yanına inşa edilen Gençlik Merkezi, ilçedeki gençlerin yeni adresi olacak. Tek kat olarak inşa edilecek gençlik merkezinin en kısa sürede hizmete açılacağı belirtildi.

İÇ TEFRİŞAT ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Tek kat olarak inşa edilecek ve içerisinde akıl ve zeka oyunu, güzel sanatlar, inovasyon, müzik atölyeleri ve dersliklerin yer alacağı merkezin inşaatında kaba inşaat çalışmaları bitti. Gençlik Merkezi’nde iç tefrişat çalışmalarına başlandı. Bununla beraber merkezin dışına taş duvar örülme işlemi de gerçekleştirildi. En kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması amaçlanan gençlik merkezi, Çayırova’nın yarınlarına yön verecek çocukların ve gençlerin kendilerini yetiştirdiği bir merkez olarak, ilçeye hizmet edecek.