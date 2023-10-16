Çayırova'da geleneksel oyunlar, mutlu çocuklar

Çayırova Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçede belirlenen okulların bahçelerinde geleneksel oyun alanları oluşturdu.KOCAELİ (İGFA) - Çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine büyük önem veren Çayırova Belediyesi, ilçedeki okulların bahçelerinde geleneksel oyun alanları oluşturarak, Çayırovalı miniklerin geçmişten günümüze gelen çocuk oyunlarıyla buluşmasını sağladı.

İlçe genelinde belirlenen okullarda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince çizilen geleneksel çocuk oyun alanları, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Teneffüs zamanlarında arkadaşlarıyla birlikte oyun alanlarının tadını çıkaran öğrenciler, geçmişten bu yana süre gelen geleneksel oyunları da öğrenmiş oluyor.

Okullarda çizilen ‘Yağ satarım bal satarım’, ‘Köşe kapmaca’, ‘Satranç’, ‘Pusula’, ‘Sürüklemeli Seksek’, ‘Zıplamalı Seksek’ gibi oyunlarla geçmişten bugüne gelen çocuk oyunlarını öğrenen ve ders aralarında eğlenceli bir fiziksel aktivite gerçekleştiren Çayırovalı minikler, geleneksel oyun alanlarından dolayı çok mutlu olduklarını dile getirirken, Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilerleyen günlerde belirlenen okullarda geleneksel oyun alanlarını oluşturmayı sürdüreceklerini aktardı.