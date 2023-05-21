Çayırova'da Ekin Uzunlar fırtınası

Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği gençlik ve spor festivalinin ikinci gününde Karadeniz müziğinin sevilen isimlerinden Ekin Uzunlar sahne aldı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin de takip ettiği konsere Çayırova ve çevre ilçelerden büyük katılım oldu. Saat 21:00’i gösterdiğinde sahneye çıkan sanatçıya hayranları sevgi gösterisinde bulundu.

Birbirinden sevilen parçalarıyla konsere gelenlere unutulmaz anlar yaşatan Ekin Uzunlar, muhteşem sahne performansıyla gençleri doyasıya eğlendirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çifti konserde bir konuşma yaptı. Çayırova halkının daha mutlu ve huzurlu bir şehirde yaşamaları için canla başla çalıştıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, “Hayalleri hayalimiz, hedefleri hedefimiz olan gençlerimize çok önem veriyoruz ve onları çok seviyoruz. ”dedi.

Gençlere çok önem verdiklerini belirten Çiftçi, üçüncüsünü düzenledikleri Gençlik ve Spor Festivali’nde gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Projelerin odak noktasında gençlerin olduğunu ifade eden Çiftçi, geleceğimiz olan gençlerimiz için tüm imkanları seferber ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini kaydetti. Çiftçi, festivale katılan binlerce gence müjde verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları atılım ve yatırımlarla Çayırova’yı spor kenti yapmanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, spor yatırımlarıyla ilçenin spor alt yapısını güçlendirdiklerini belirterek, Çayırova‘ya yeni spor kompleksi kazandırdıklarını açıkladı.

Çiftçi, Atatürk mahallesine 2000 kişilik yeni kapalı spor salonu ve içinde aynı anda dokuz branşta antrenman yapılacak sporcu fabrikası yaptıklarını ve inşaatın tüm hızıyla devam ettiğini, en kısa sürede hizmete açılacağının müjdesini verdi.

Konseri gençlerle birlikte dinleyen Çiftçi, gençleri coşturan Ekin Uzunlar’a çiçek ve belediye logolu hediye takdim etti.