Çayırova'da coşkuya yakışır fener alayı

Yüzlerce Çayırovalı, Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen fener alayı yürüyüşünde bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle gerçekleştirilen kutlama törenleri, fener alayı ve Cumhuriyet Konseri’yle sona erdi.

Fatih Caddesi Mican Kavşağı’nda başlayan yürüyüş, tünel üstünde sona erdi. Fener Alayı yürüyüşüne Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, siyasi partilerin ilçe başkanları, birim müdürleri ve yüzlerce Çayırovalı katılım sağladı. Ellerinde Ay Yıldızlı bayrağımız, kalplerinde yüzüncü yıl coşkusu olan yüzlerce Çayırovalı, ilçedeki Cumhuriyet coşkusunu doruklara çıkardı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin önünde buluşan kortej, burada 19.23’te gerçekleştirilen havai fişek gösterisini beğeniyle izledi. Fener alayı hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, şunları dile getirdi:

HEYECAN VE GURUR YAŞIYORUZ

“Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına girmenin heyecanını ve gururunu 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin katılımıyla gerçekleşen coşku dolu bir Fener Alayı yürüyüşüyle yaşadık. Bundan tam bir asır önce tüm yokluklara ve bin bir zorluklara rağmen milli mücadele ruhunun yaktığı meşalenin ışığında umutla, azimle, gayretle malıyla ve canıyla büyük bir kurtuluş ve kuruluş hikayesinin destanını yazan aziz ve kahraman ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu mübarek vatanda, istiklalimizin, istikbalimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün, milletimizin yeniden doğuşunun ve varoluşunun sembolü olan şanlı al bayrağımızı şimdi ve daima Türkiye Yüzyılı yolunda, büyük ve güçlü Türkiye’nin bekası için aynı heyecanla ve gururla göklerde dalgalandırmaya devam edeceğiz. Yaşasın Cumhuriyet.”