Çayırova'da çocuk kulüplerinde eğlenceli etkinlikler

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüpleri’nde eğitim alan minikler, velileriyle birlikte katıldıkları etkinliklerde eğlenerek öğrenmenin keyfine varıyor.KOCAELİ (İGFA) - ‘Eğitim Önceliğimiz, Çocuklarımız Geleceğimiz’ anlayışıyla Çayırovalı çocuklar için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Çayırova Belediyesi, çocuk kulüplerinde eğitim alan miniklerin eğlenerek öğrenmesi için etkinlikler düzenlemeye devam ediyor.

Çayırova Belediyesi’nin çocuk kulüplerinde eğitim alan Çayırovalı minikler, öğretmenlerinin hazırladığı etkinliklerde, velileriyle birlikte unutulmaz anılar kazanıyor. İnönü ve Atatürk Mahallesi’nde bulunan bilgievlerinde gerçekleşen programlarda, minikler aile fertleriyle birlikte sonbahar teraryumu hazırladı ve eğlenerek öğrenmenin keyfine vardı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde yer alan çocuk kulübünde ise ‘Sonbahara merhaba’ etkinliğine katılan minikler, doyasıya eğlendi.

GÜZEL ANILAR BİRİKTİRDİLER

Minik çocukların gerçekleşen etkinliklerde yüzlerindeki mutluluk gözlerine yansırken, veliler de Çocuk Kulüpleri’ndeki uzman eğitimci kadrosu tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde çocuklarıyla unutulmaz dakikalar geçirdi. Veliler, çocuklarıyla bu özel anıyı biriktirmelerine vesile olan Çayırova Belediyesi’ne ve çocuk kulüpleri eğitimcilerine teşekkürlerini iletti.