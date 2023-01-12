Çayırova'da 'Bilgi Evleri' meslek edindiriyor

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde velilere yönelik sanat ve meslek edindirme kursları devam ediyor. Uzman eğitimciler tarafından 20 farklı alanda 558 kursiyere eğitim veriliyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde kursiyerler ilgi duydukları alanda hobilerini gerçekleştirirken, diğer yandan da meslek öğreniyorlar.

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri sanat ve eğitim kurslarında 20 farklı branşta eğitimler veriliyor.

18 yaş üzeri herkesin katılabildiği kurslarda ilgi alanına yönelik sanat ve eğitim kursları mevcut. Sanat ve meslek edindirme kurslarında; Kur-an’ı Kerim, spor, dikiş, nakış, örgü, makrome, tel kırma, bağlama, İngilizce, Almanca, Arapça, hat kursu, seramik, işaret dili, okuma yazma, ilk yardım, arıcılık, muhasebe, diksiyon gibi bölümler yer alıyor.