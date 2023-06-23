Çayırova'da bayram 'Sevince' boğdu

Kocaeli'de Çayırova Belediyesi'nin Sevince Mağazası, bayram öncesi ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilikte hayata geçirdiği projelerle örnek olan Çayırova Belediyesi’nin Sevince Mağazası, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Açıldığı günden bu yana ihtiyaç sahibi ailelere sürekli hizmet veren Sevince Mağazası, Kurban Bayramı öncesinde de ailelere bayramlık alışverişi desteği sağlıyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, erkek, bayan ve çocuk giyim bölümlerinin yer aldığı mağazadan beğendikleri kıyafetleri gönül rahatlığı alıyor.

Kurban Bayramı öncesinde mağazaya gelen aileler, hem çocukları hem de kendileri için bayramlık alışverişlerini gerçekleştirdiler. Mağaza görevlilerinin yakından ilgilendiği aileler, ayakkabıdan, pantolona, elbiseden, çoraba, gömlekten, cekete tüm kalemlerde sıfır kıyafet alışverişlerini yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Çayırovalı ihtiyaç sahibi aileler, uygulamadan oldukça memnun ve mutlu olduklarını dile getirdiler.