Çayırova'da Başkan Çiftçi'ye şampiyonluk teşekkürü

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın ve Çayırova Kulüpler Birliği yönetimini makamında kabul etti. Heyet, Başkan Çiftçi’ye basketbolda ikinci lig şampiyonluğu için teşekkür etti.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Murat Aydın, Çayırova Kulüpler Birliği Başkanı Muharrem Şen ve ilçedeki amatör spor kulüpleri başkanlarını makamında ağırladı.

Aydın ve beraberindeki heyet, Başkan Çiftçi’ye, Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı’nın 2. Lig’de elde ettiği tarihi şampiyonluk için teşekkürlerini iletti. Başkan Çiftçi, makamında ağırladığı heyeti spor yatırımları ve ilçede yürütülen spor çalışmalarıyla alakalı da bilgilendirdi.

Ziyarette spor kulüpleri başkanları, Çiftçi’ye spora ve sporcuya yaptığı yatırımlardan ve basketboldaki büyük başarı için teşekkür ederken, Başkan Çiftçi, amatör spor kulüplerine destek olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.