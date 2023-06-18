Çayırova'da Başkan Çiftçi, velilerin heyecanına ortak oldu

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bugün Alan Yeterlilik Sınavı'nda (AYT) ter döken öğrencilerin, okul önlerinde bekleyen ailelerinin heyecanına ortak oldu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocukları sınavdayken okul önünde bekleyen aileleri yalnız bırakmadı.

Çayırovalı gençler için birçok projeyi hizmete sunan ve gençleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Çayırova Belediyesi, Çayırova’da üniversite sınavı yapılan 19 okul önünde ikram çadırları kurmuştu. Çadırlardan öğrencilere su, kek ve meyve suyu; çocukları sınavdayken bekleyen velilere ise çay, su, meyve suyu ile kek gibi ikramlar verilirken, ilçe sakinleri bu hizmetten oldukça memnun olduklarını dile getirmişlerdi. Bu bağlamda sınavın ikinci oturumu olan AYT sırasında öğrencilerini bekleyen velileri ziyaret eden Başkan Çiftçi, velilerle bir süre sohbet etti.

Veliler, Çayırova Belediyesi’nin bir gelenek haline getirdiği sınav sırasındaki ikram çadırları uygulamasından çok memnun olduklarını dile getirirken, Başkan Çiftçi’ye çok teşekkür etti. Çiftçi ise, “Gençlerimiz için bugüne kadar tüm imkanlarımızı seferber ettik. Onlar için ne yapsak azdır. Onların bu gelecek heyecanı yaşadığı günlerde de onları bekleyen, onları yetiştiren velilerimizin daha rahat etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah, tüm çocuklarımız hedeflerine ve hayallerine ulaşır. Hepsine başarılar diliyorum” dedi.