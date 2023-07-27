Çayırova'da Başkan Çiftçi'den eser turu devam ediyor

Kocaeli'de Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçe sakinlerine yönelik eser turu gezilerine aralıksız devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’ya vizyon projeler kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımı tamamlanan ve inşası devam eden eserleri Çayırovalılara yerinde anlatmaya devam ediyor.

‘Yeni Vizyon, Yeni Çayırova’ sloganıyla ilçeye önemli eserler kazandıran Başkan Çiftçi, düzenli aralıklarla Çayırovalılarla buluşup, her mahalleye kazandırılan eserleri bizzat kendisi anlatıyor. Bugün gerçekleşen proje ve hizmet turunda Çayırovalı kadınlarla bir araya gelen Başkan Çiftçi, birçok noktadaki vizyon projeleri ilçe sakinlerine anlattı. Başkan Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı eserler, Çayırovalıların büyük beğenisini kazandı.

YÜKSEK VE ORTA GERİLİM HATTI

Büyüyen ve gelişen Çayırova’nın geleceği için çalıştıklarını altını çizen Başkan Çiftçi, “Çayırova’da aklınıza gelecek tüm soru işaretlerini gidermek için ekibimizle gece-gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimiz büyümeye devam ediyor. Bugün nüfusumuz 160 bine yaklaştı. Gelecekte de bu sayı artacak. Biz bunu öngörerek yerin altından Tepeören’den yüksek gerilim ve orta gerilim hatları çektirdik. Şimdi de trafoları yaparak bu elektriği şehre veriyoruz. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra Çayırova’da elektrik problemini çözmüş olacağız” dedi.