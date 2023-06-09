Çayırova'da 4 yılda, 4 bin 500 öğrenciye okul öncesi eğitimi

Çayırova Belediyesi’nin Çocuk Kulüpleri’nde yıl boyunca eğitim gören minikler için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Programda açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “4 yılı aşkın süredir 9 mahallemizde 7 noktada hizmet veren çocuk kulüplerimizde, 4 bin 500 yavrumuza okul öncesi eğitimi verdik” dedi.KOCAELİ (İGFA) - 4 yıldır Çayırova’ya hizmet eden ve Çayırova’nın çocukları ve gençleri için gecesini gündüzüne katan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuk kulüplerinde eğitim alan minikleri, mezuniyet heyecanında yalnız bırakmadı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, çocuk kulüplerinde eğitim gören çocuklar, aileleri ve öğretmenler katıldı. Sinevizyon gösterimiyle başlayan mezuniyet programı, Başkan Çiftçi’nin konuşmasıyla devam etti.

Çiftçi, salonda bulunan velilere ve çocuklara hitaben yaptığı konuşmasında tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

‘En iyi yatırım insana ve eğitime yapılan yatırımdır’ düsturu ile çocukların en güzel şekilde yetişmeleri ve geleceğe hazırlanmaları için hiçbir fedakârlıktan kaçmadıklarını ifade eden Çiftçi, "Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz” mottosuyla ilk olarak çocuk kulüplerimizde eğitimi yarım ve tam güne çıkardık. Sizlerin fikir ve önerileriyle fiziki iyileştirmeler yaptığımız, araç gereçlerle donattığımız, uzman eğitmenlerimizle kaliteyi artırdığımız çocuk kulüplerimizi sıcak bir eğitim yuvasına dönüştürdük" dedi.

Başkan Çiftçi’nin konuşmasının ardından, çocuk kulüplerinden mezun olan öğrencilerin yıl sonu gösterileri, büyük bir beğeniyle izlendi. Öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı birbirinden özel gösteriler büyük alkış alırken, program Çayırovalı miniklerin kep atmasıyla sona erdi.