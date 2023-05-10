Çayırova Arama kurtarma ekibi stant açtı

Çayırova Belediyesi arama kurtarma ekibi, ekibe gönüllü olarak katılmak isteyen vatandaşlar için Yenimahalle Fatih Caddesi’nde standı açtı.KOCAELİ (İGFA) - Yaptığı özverili çalışmalar ve kurtardıkları hayatlar ile tüm Çayırova’nın gönlünde taht kuran Çayırova Belediyesi arama kurtarma ekibi Fatih Caddesi’nde gönüllü kayıt standı açtı.

"Arama kurtarma ekibinde gönüllü olmak ister misiniz?" yazısı ile gönüllülere kapılarını açan arama kurtarma ekibi, ilçe halkının sevgi ve ilgisiyle karşılaştı. Kayıt sonrası yapılacak çalışmanın ardından gönüllüler, gerekli eğitim ve tatbikatlar sonunda arama kurtarma ekibine katılacak.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin 2022 yılında ilçeye kazandırdığı arama kurtarma ekibi bünyesinde 25 kişi yer alıyor. Kuruluşunun ardından gerekli tüm eğitimleri alarak yapılan tatbikatlarla deneyim kazanan ekip, gerekli tüm ekipmanları bünyesinde sağlayarak eğitim süreci sonrası hemen göreve başladı.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde AFAD koordinesinde Adıyaman merkezde görev alan ekip 5 kişiyi enkazdan sağ kurtarmıştı.