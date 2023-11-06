Çayırova 4. Kitap Günleri’ne ilgi yoğun

Çayırova Belediyesi’nin gelenek haline getirdiği ve bu yıl dördüncüsü düzenlenen ‘Kitap Günleri’ne Çayırovalılar büyük ilgi gösteriyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova 4. Kitap Günleri, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde tüm hızıyla devam ediyor. On binlerce kitap, onlarca yayın evi ve seçkin yazarların Çayırovalılarla buluşma noktası olan Çayırova 4. Kitap Günleri açıldığı günden bu yana ziyaretçi akınına uğruyor. Özellikle öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği ‘Kitap Günleri’ 12 Kasım Pazar gününe kadar saat 09.00 ile 20.00 arasında ziyaret edilebilecek. Çayırovalılar, etkinlikten çok mutlu olduklarını dile getirirken, Çayırova 4. Kitap Günleri’ni düzenleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’ye teşekkürlerini iletti.

Kitap Günleri etkinliğinin çok güzel geçtiğini dile getiren Reyhan Yıldırım, “Biz öncelikle Çayırova Belediyesi’ne ve Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi’ye çok teşekkür ediyoruz böyle bir etkinliği ayağımıza ve çocuklarımıza getirdiği için. Biz hem belediyemizden hem de bu etkinlikten memnunuz. Çocuklarımız hem kitap okuma alışkanlığı kazanıyor, hem de gelen diğer arkadaşlarıyla, velilerle ve yazarlarla iletişim kuruyor. Güzel bir etkinlik” dedi.

“KİTAPLARIN YAKINIMIZA GELMESİ SEVİNDİRİCİ”

Kitap Günleri etkinliğine ilk kez katıldığını aktaran Sinan Akalın ise, “Bu bölgede yaşayan biri olarak, kitap için hep çok uzaklara gidiyorduk, yakınımıza gelmesi gerçekten sevindirici. Bu hizmetlerin daha sık olmasını temenni ediyoruz. Yerimiz de çok ferah ve güzel. Kitap günleri etkinliği çok hoşumuza gitti” açıklamasında bulundu.