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Caretta carettalar Hatay'da hayata tutundu
YAŞAM 13.06.2022, 16:34
Hatay Büyükşehir Belediyesi sahil temizlik personeli, Dörtyol sahilinde karaya vurmuş yaralı bir caretta caretta kaplumbağayı dikkati sayesinde kurtardı.HATAY (İGFA) - Sahilde gerçekleştirdiği rutin temizlik sırasında karşılaştığı yaralı caretta caretta kaplumbağaya ilk müdahaleyi yapan HBB ekipleri, durumu hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Dörtyol Şefliği yetkililerine haber verdi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Milli Parklar yetkilileri gelene kadar yaralı halde duran kaplumbağanın başından ayrılmadı.
Ekipler, sahildeki yuvalama alanında buldukları kaplumbağaya temiz su ile ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralı hayvanı özenle taşıyan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim etti.
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