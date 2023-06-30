Caresse Art, Artistic Integrity temasıyla görücüye çıktı

Caresse, a Luxury Collection Resort & Spa", Bodrum'un önde gelen otellerinden biri olarak sanat turizmine yeni bir soluk getirmek amacıyla Caresse Art projesini başlattı.MUĞLA (İGFA) - Caresse Art projesi, sezon boyunca bir dizi sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaparak, Caresse Bodrum'un etkileyici mimarisi ve üstün hizmet anlayışıyla sanatseverlere eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Elçin Sümer'in küratörlüğünü üstlendiği Caresse Art'ın lansman etkinliği de "Artistic Integrity" temasıyla gerçekleşti. Borusan Otomotiv ve Shelton'ın katkılarıyla düzenlenen lansman etkinliğine Volkan-Sanem Büyükhanlı,Hakan-Gülbu Büyükhanlı,Elçin Sümer, Hakan Tiftik,Ayten Aslan Danışman,Burcu Esmersoy,Ebru Akel,Burak Kut gibi misafirlerin yanı sıra birçok ünlü sanatçı ve sanatsever katıldı.

Caresse Bodrum'da gerçekleşecek olan “Art Fair” kapsamında 150 sanatçıdan ve 500'den fazla özel ve seçkin eserden oluşan koleksiyon, 6 ay boyunca sergilenecek. Bu özel etkinlikte, Server Demirtaş, Hanefi Yeter, Ayla Turan, Ara Güler, Kemal Tufan, İbrahim Örs, Cihat Aral ve Mert Ege Köse gibi tanınmış sanatçıların eserleri, Caresse Bodrum'u ziyaret eden sanatseverlerle buluşacak.