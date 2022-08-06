Cansu Melis Karakuş'tan tatil itirafı

Best Model of Turkey 2014 birincisi güzel oyuncu Cansu Melis Karakuş favori tatil yerlerini, hayallerini ve rutinlerini MAG Ağustos sayısında anlattı.İSTANBUL (İGFA) - Cansu Melis Karakuş, tatil rotasına dair merak edilenleri ve tatil detaylarını MAG’a özel anlattı.

Bu yaz için tatil planlarını anlatan Cansu Melis Karakuş “Çok da planlamadan, akışında geçiriyorum yazları genelde ama daha çok dinlendiğim, sakin tatilleri seviyorum. Annem Marmaris’te, kız kardeşim Bodrum’da yaşadığı için ailemle bol vakit geçiriyorum tatillerimde. Ara ara bir iki gün arkadaşlarımla Bodrum ya da Çeşme’de buluşup eğleniyorum da tabii. Bazen birkaç gün tekne tatillerimiz oluyor yine Marmaris, Göcek, Bodrum koylarında; ama çoğunlukla doğaçlama oluyor, dolayısıyla planlarım yok diyebilirim” dedi.

Unutamadığı tatil anısını anlatan Karakuş “İlk aklıma gelen; kız arkadaşlarımla çok eğlendiğim bir doğum günü tatilim var unutamadığım. Bir de en yakın arkadaşımla gece yarısı yarım saat içinde karar verip, bavul yapıp, bilet alıp gittiğimiz yurt dışı tatilimiz var yine çok mutlu olduğumuz. Tesadüflerle, çok şaşırdığımız bir sürü şey yaşamıştık; sürekli bir filmin içinde gibiydik” ifadelerini kullandı.

Karakuş, Türkiye’de ve dünyada en sevdiğiniz tatil yerleri? Sorusuna ise “Marmaris ve Muğla’nın ilçelerine, koylarına bayılıyorum. Atina ve Yunan adalarını çok seviyorum. Tabii daha gitmek istediğim çok yer var ama huzurlu ve mutlu hissettiğim yerler ailemin ve arkadaşlarımın olduğu yerler” cevabını verdi.

Bu yılki tatil bavulu favorilerini anlatan Cansu Melis Karakuş “Elbiseler, terlikler, güneş kremleri! Her zaman! Yazın gelmesine ve elbiseler giymeye bayılıyorum gerçekten” dedi. Cansu Melis Karakuş, zaman geçirmekten en çok keyif aldığı tatil partnerlerinin ise; kız kardeşi Ceren, arkadaşları Gizem, Neşe ve köpeği Alice olduğunu söyledi.