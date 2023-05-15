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Cankurtaranlara sıkı eğitim

YAŞAM 15.05.2023, 11:06
Cankurtaranlara sıkı eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yaz sezonunda KOSKEM’de 13 ayrı bölgede görev alacak cankurtaranlara eğitim veriyorKOCAELİ (İGFA) -  Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bünyesindeki KOSKEM, yaklaşan yaz sezonu için hazırlıklara başladı. Başta Karadeniz sahilleri olmak üzere 13 ayrı bölgede görev yapacak cankurtaranlar sıkı bir eğitimden geçiyor.

TSSF STANDARTLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) cankurtaranları 2023 sezonu için çalışmalara başladı. 15 Haziran 2023 Perşembe günü saat 10.00’da başlayacak yeni sezonda 13 bölgede görev yapacak cankurtaranlar sıkı bir eğitimden geçiyor. Cankurtaran olabilecek kişilerde üstün performans gerektiren Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) standartları aranıyor.

Cankurtaran eğitimleri kapalı havuzda haftada 2 gün yapılıyor. İtfaiye ve STK’ların katıldığı 182 kişi eğitimlere katılıyor. Uzman personelin gözetiminde gerçekleştirilen eğitimlerde kondisyon, kurtarma, yüzme, yöneltme, kazazede yakalama gibi teknikler uygulamalı bir şekilde öğretiliyor.

EĞİTİM VE SINAV

Havuz eğitimlerinin ardından cankurtaranlar Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) sınavına giriyor. Bu sınavda başarı gösterenler gümüş bröve alarak Cankurtaran Belgesi’ne sahip oluyor. Gümüş bröve almak için cankurtaranlar, denizde 8 dakika içeresinde 200 metre koşma, 200 metre yüzme, 200 metre koşma şeklinde sınava tabi tutuluyor.

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