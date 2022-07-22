Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında düzenlenen Cankurtaran Yaz Kampı devam ediyor. Proje ile misafir edilen Akçeşme, Sümer ve Sevindik Mahallesi sakini kadın ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından hayata geçirilen Benim Mahallem Projesi kapsamında ilk kez 2017 yılında hayata geçirilen Cankurtaran Yaz Kampı Akçeşme, Sümer ve Sevindik Mahallesi sakini kadın ve çocukları ağırladı. Programa Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serhat Akbulut, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Akçeşme, Sümer ve Sevindik mahallelerinde yaşayan kadın ve çocuklar katıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Akbulut, insanların hayatlarına dokunabilmenin önemli olduğunu belirterek, “Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz Cankurtaran Yaz Kampımız yeniden kapılarını açtı. Burada farkındalık yaratmak adına AFAD, Narkotik Anne, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve ŞÖNİM yetkilileri tarafından eğitim ve sunumlar gerçekleştirildi” dedi.

Destek olmaya devam edeceğiz

Akbulut, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de hayata geçireceğimiz projeler ile çocuklarımıza, gençlerimize ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz. Cankurtaran Yaz Kampında, Mahalle Meclisi kurduğumuz mahalle sakinlerini misafir ederek hem bilgi sahibi olmalarını hem de eğlenmelerini sağlayacağız. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” Bilgilendirme eğitimlerinin yanı sıra sohbet ve çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği Cankurtaran Yaz Kampına katılan kadın ve çocuklar keyifli bir gün geçirdi.