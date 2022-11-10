Çankırılı kadınlardan belediye kurslarına yoğun ilgi

Çankırı Belediyesi Astarlızade Sabiha Anne Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen kurslar, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Birçok el emeği ürün, bu sezon da 17 farklı branşta bilgi ve beceri kurslarına katılan 850 kursiyerin elinde şekillenecek.ÇANKIRI (İGFA) - Eğitimlere katılan kursiyerler, yetenekleri ve ilgileri doğrultusunda filografi, resim, ahşap boyama, gazeteden geri dönüşüm, rattan, iğne oyası, örgü, organik oyuncak, tel kırma, panç, el ve makine nakışları, takı tasarım, ipek böceği kozası, boncuk işleme, ev tekstili, Kur’an-ı Kerim ve Arapça kurslarında kendilerini geliştirecek. Aldıkları eğitimden ücretsiz olarak faydalanacak kursiyerler, Kadın Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen sosyal etkinliklere de katılabilecek. Kadınların sosyalleşmesine katkı sağlayan kurslar, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in üreten belediyecilik anlayışı ile birleştirilerek el emeği ürünler e-ticaret yöntemi ile ekonomiye kazandırılacak.