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Çankaya'dan 70 araçlık yardım malzemesi

YAŞAM 08.02.2023, 14:00
Çankaya'dan 70 araçlık yardım malzemesi

Çankaya Belediyesi’nin deprem bölgelerine ulaştırmak amacıyla Ahmet Taner Kışlalı (ATK) Spor Salonu’nda başlattığı insani yardım çalışmalarında üçüncü güne girildi. 27 TIR, 14 kamyon, 29 kamyonet toplam 70 araçlık insani yardım malzemesi deprem bölgelerine gönderildi.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran Türkiye’nin en büyük ikinci deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Birçok şehirde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Ankara’daki gönüllüler de Çankaya Belediyesi’nin 24 saat açık tuttuğu Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda insani yardım malzemelerini TIR’lara yükleyerek deprem bölgelerine göndermeyi sürdürüyor.

27’Sİ TIR 70 ARAÇLIK İNSANİ YARDIM

Hummalı bir çalışmanın sürdüğü spor salonunda insani yardım malzemeleri önce elden ele salona alınıyor. Sonra salondaki gönüllüler ve görevliler malzemeleri teker teker ayrıştırıyor ve koliliyor. Koliler içindeki malzemelere göre tasnifleniyor. Tasniflenen malzemeler gelen TIR’lara, kamyonlara, kamyonetlere yüklenerek AFAD sorumluluğunda deprem bölgelerine gönderiliyor. Şu ana kadarki çalışmalar sonucu deprem bölgelerine 27’si TIR toplam 70 araç gönderildi. Gönderilen araçlar ve hangi illere gittiklerine ilişkin tablo şöyle oluştu:

27 TIR : Adana (1), Adıyaman (Gölbaşı) (1), Gaziantep Islahiye (3), Hatay (8), Hatay Arsuz (1), Hatay Defne (1), Hatay Kırıkhan (1), Hatay Samandağ (2), Kahramanmaraş (2), Kahramanmaraş Dulkadiroğlu (1), Kahramanmaraş Elbistan (2), Kahramanmaraş Afşin (2), Kahramanmaraş Türkoğlu (1), Şanlıurfa (1).

14 KAMYON : Adana (2), Adıyaman Kahta (1), Hatay (4), Kahramanmaraş Elbistan (3), Kahramanmaraş Türkoğlu (1), Malatya (3).

29 KAMYONET : Adıyaman (2), Adıyaman Kahta (1), Gaziantep (3), Hatay (9), Hatay Antakya (1), Hatay Arsuz (3), Hatay İskenderun (1), Hatay Kırıkhan (1), Kahramanmaraş Elbistan (3), Kahramanmaraş Pazarcık (2), Malatya (3).

ÇİNLİLER VE İNGİLİZLER GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTI

Çankaya Belediyesi, gönüllülerin de yardımıyla başlattığı yardım çalışmasını bugün de sürdürüyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “TIR’larımızı yüklemeye ve yola çıkarmaya devam ediyoruz. Amacımız yardımları en hızlı şekilde deprem bölgelerine ulaştırmak” diye yazdı. Deprem illeri için başlatılan yardım seferberliği günden güne büyüdü. Dünkü (bugün) çalışmalara Çin’den 10 kişilik bir ekip ile İngiliz Büyükelçiliği’nden bir grup da çocukları ile katıldı. Çin ve İngiliz vatandaşları gönüllülerle birlikte yardım malzemelerinin salona alınmasına yardımcı oldular.

İHTİYAÇ MALZEMELERİ GÜNCELLENDİ

Öte yandan Çankaya Belediyesi, deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan malzeme listesini güncelleyerek sosyal medya hesaplarından yayınladı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu ve Ümitköy Hizmet Binası’na ulaştırılabilecek insani yardım malzeme listesi şöyle:

“Battaniye, kazak, mont, atkı, bere, kuru gıda, su, paketli gıda, kullanılmamış iç çamaşırı, çadır, çadır içi soba, uyku tulumu, ısıtıcı, powerbank.”

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