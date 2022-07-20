Canan Karatay'ın 'fizyolojik' yaklaşımına Başaran'dan 'psikolojik' katkı

Ekranların sempatik sunucusu Uzman Psikolog Yelda Başaran'dan Canan Karatay’a tam destek geldi.İSTANBUL (İGFA) - Veganların hastalıklı, kansız ve zayıf dirençli olduğunu söyleyen İnsanların yalnızca tahıl veya yaprak yiyerek yaşayamayacağını ifade eden Prof. Dr. Canan Karatay'ın açıklamalarına uzman psikolog ve yeme bozuklukları danışmanı Yelda Başaran'dan tam destek geldi.

Vegan beslenmenin ömrünü kısalttığını, hastalıklara, kansızlık sorununa ve bağışıklık sistemi sorunlarına davetiye çıkardığı 25-30 yaşında çocukların regl düzenleri bozukları yaşandığını kaydeden 30 yaşında Karatay'a tam destek veren ekranların sempatik sunucusu Yelda Başaran, hormonların bir orkestra şefi gibi yönettiğini belirterek, kadınlara özel önerilerde bulundu.

"Tıpkı Prof. Dr. Canan Hoca gibi bende beslenmede protein alınmanın önemini ve özellikle psikolojik sağlığımız için B 12 D vitamini D vitamini, omega-3, iyot, demir, kalsiyum ve çinkodan zengin beslenmemiz gerektiğinin altını çiziyorum" diyen Başaran, "Veganlık bir felsefedir !Bir popülizm akımıdır. Hayvanlara acı vermemek üzere kurulan bir felsefe !Peki hayvanların canı var ise bitkilerin canı yok mu? İnsanoğlu ne tek başına et obur ne de otoburdur! Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için hayvansal ve bitkisel gıdalar bir arada ve dengeli tüketilmeli. Et ve balığı inkar ederek sadece sebze ve bakliyatla bir ömür geçmez" diye konuştu.