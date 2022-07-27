Çanakkale’de karasinek savaşı

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinin yanı sıra Dardanos ve Güzelyalı’da da karasinek ile mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ÇANAKKALE (İGFA) - Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Dardanos ve Güzelyalı'da gerçekleştirilen karasinek ile mücadele çalışmaları kapsamında, çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor .

Çöp konteynerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon uygulamasının yanı sıra biyosidal ürün uygulayıcı personeller tarafından da ilaçlama çalışması sürdürülüyor.

Belediye ekipleri, vatandaşların çöp üretiminde hassas davranarak sürece katkı sunmasını, çöplerin gelişigüzel ve çöp konteynerlerinin dışına atılmamasını diledi.