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Çanakkale yardım tırları Elbistan'da

YAŞAM 11.02.2023, 16:15
Çanakkale yardım tırları Elbistan'da

Çanakkale'de de büyük bir dayanışmayla toplanan ve hazırlanan yardım paketleri üçüncü günde de Elbistan'a uğurlandı.ÇANAKKALE (İGFA) - Depremzedeler için başlatılan seferberlik Çanakkale'de de yoğun bir şekilde devam ediyor. Altın Yıllar Yaşam Merkezinde toplanan yardım malzemeleri kategorilere ayrılarak belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda afet bölgelerine ulaştırılıyor. Bu kapsamda 8 Şubat Çarşamba günü 5, 9 Şubat Perşembe günü 5 olmak üzere toplamda 10 araç yetkililerin yönlendirmeleri doğrultusunda Hatay ve Kahramanmaraş'ın çeşitli ilçelerinde ihtiyaç sahipleri ile buluşturuldu. 10 Şubat Cuma günü hazırlanan yeni bir tır da Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmek üzere uğurlandı. Düzenlenen uğurlamaya ise Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay, Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar, belediye çalışanları, gönüllüler ve basın mensupları katıldı. 

10 Araç Bölgeye Ulaştı, Yardımlar Sürecek

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkan Vekili M. İrfan Mutluay, “Dün sabah 3 tırımızı ve öğleden sonra da 1 tırımızı Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine gönderdik. Akşam da Elbistan ilçesine bir tır daha gönderdik. Dün toplamda 5 tırımızı bölgeye göndermiş olduk. Bir önceki gün de 5 aracı daha sevk etmiştik. Çanakkale Belediyesi olarak, halkımızın, sivil toplum örgütlerinin tüm yurttaşlarımızın katkısıyla 10 tane aracı deprem bölgesine ulaştırmış olduk. Bugün de bir tırı daha Elbistan ilçesine göndermiş olacağız. Bu şekilde yardımlarımız sürecek. İhtiyaç duyulan malzemelerin gönderilmesinin bu noktadan sonra daha doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü doğru ellere, doğru malzemelerin ulaşması gerekiyor. Duyarlı davranan herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Mutluay, yardım malzemelerinin yanı sıra Çanakkale Belediyesinin gelen talepler doğrultusunda arama kurtarma ekibi, iş makineleri, cenaze araçları gibi teknik desteği de bölgeye sağladığının altını çizdi.

Güncel İhtiyaç Listeleri Takip Edilmeli

Belediye Başkan Yardımcısı Rebiye Turan Ünüvar da yaptığı açıklamada özellikle AFAD tarafından güncellenen ihtiyaç listelerinin takip edilmesi ve belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yardımların hazırlanmasının daha doğru olacağının altını çizerek, “İlk 72 saat içerisinde acil ihtiyaçları gönderelim diye düşünmüştük. Gıda, su ve giysi ağırlıklı göndermiştik. Bundan sonrası için daha spesifik şeyler göndermemiz gerekiyor. Sonuçta bunların hepsi birer milli servet. Biraz daha sükunetle gidip, burada biriktirerek, yine kategorize edelim ve ihtiyaçlar doğrultusunda gönderelim istiyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız bilsinler ki biz burada yine ayrı ayrı, özelliğine göre, cinsine göre ayırıp paketleyeceğiz. Beklemede olacağız ve bize gelen haberlere göre de ihtiyaç nerede ve neye ihtiyaç duyuluyorsa onu göndereceğiz. Güncel ihtiyaç listelerini Belediyemizin iletişim kanallarından, AFAD'tan takip ederek hangi malzemelere ihtiyaç duyuluyorsa, onları getirmekte çok fayda var. Çünkü bölgede bu ürünlerin ziyan olması da söz konusu olabiliyor. Hepimiz için bunlar milli servet. Bir de enerjimizi hemen harcamamamız gerekiyor. Bir süre sonra hastaneleri tamir etmek gerekecek, okul yapmak gerekecek, kreş yapmak gerekecek, ihtiyaç duyulan binaların yapılması gerekecek. O yüzden enerjimizi koruyarak, resmi makamların duyurularını dikkate alarak yapmamızda fayda var. Bize ulaşan listeye göre şu an çadır, jeneratör, uyku tulumu, ısıtıcı, soba, odun, battaniye, hijyen malzemesi, bebek bezi, içme suyu ve powerbank gibi ihtiyaçlar var. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu yönde hareket ederlerse memnun oluruz” dedi.

Yardımların Doğru Kanallara Teslim Edilmesi Önemli

10 Şubat Cuma günü hareket edecek olan aracın Elbistan'a gideceğini kaydeden Ünüvar, 8 ve 9 Şubat tarihlerinde yola çıkan araçlarında güvenli bir şekilde bölgelere ulaştığını ve malzemeleri doğru kanallara teslim ettiğini de belirtti. Ünüvar, “Kesinlikle rastgele bir yere göndermiyoruz. Orada mutlaka yetkililerle diyalog kuruyoruz. Kişi ismi belirliyoruz, şoförlerimize de o ismi veriyoruz. An be an takip ediyoruz. İlgililere dağıtımı yaptıktan sonra geri dönüyorlar. Söylemesi çok zor ama kefen ihtiyacı da varmış, sosyal medyadan çok iletiliyor. Dün cenaze aracımız gidiyordu, hemen kefen de koyduk araca. Sosyal medyadan ulaşan kişilerin telefonunu bulduk, giden arkadaşlarımız onlarla telefonlaşıyor. Diğer bir deyişle nokta atışı yapmaya çalışıyoruz ki gönderdiğimiz kaynaklar hem ziyan olmasın hem gerçekten de ihtiyaç sahiplerine ulaşsın diye. Bugüne kadar yaptıklarımız başarılı oldu, umarım bundan sonra da başarırız diye düşünüyorum” dedi.

Depremzedelerin Çanakkale'de Konaklaması İçin de Çalışmalar Var

Depremzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşması noktasında da çalışmaların sürdüğünü belirten Ünüvar, yetkililerin koordinasyonu ile Çanakkale'ye de gelecek olan depremzedelerin bir kısmının kentteki otellere yerleştirileceğini söyledi. Ünüvar ayrıca Çanakkale Belediyesinin de bu konudaki çalışmalarından söz ederek, “Biliyorsunuz biz bir konukevi restore ediyorduk. Orayı 2-3 gün içerisinde tamamlayacağız ve konaklamaya açacağız. Yine Çanakkale Belediyesine ait olan dairelerde de ailelerimizin konaklamasını sağlayacağız. Tabi Valiliğimizin de bu konuda organizasyonları var. Genel olarak yöntem şu, önce bölgeye yakın olan otellerde yerleştiriliyor, daha sonra ihtiyaç olursa halka halka buralara devam ettiriliyor. Eğer Çanakkaleli vatandaşlar ya da bir şekilde burada akrabaları olan vatandaşlar varsa bize ulaşıyorlar biz de onlara konaklayacak yerleri belirliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından yardım malzemelerini taşıyan tır, Elbistan'a gitmek üzere uğurlandı. 

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