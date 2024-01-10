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Çanakkale ruhu Kayseri Talas'ta yaşanacak

YAŞAM 10.01.2024, 08:15
Çanakkale ruhu Kayseri Talas'ta yaşanacak

Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın vizyonuyla genç nesillere Çanakkale ruhunu aşılamak amacıyla hazırlanan “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi” düzenlenen muhteşem bir törenle açıldı.

Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Kiçiköy Mahallesi Gölbaşı Meydanındaki törenin açılışında konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Çanakkale Kara Savaşlarının zaferle sonuçlandığı 9 Ocak’ta böyle anlamlı bir açılışa imza atmanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Başkan Yalçın, Erciyes Üniversitesi’nden emekle öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci’nin 20 yıllık birikiminden oluşan müzede savaşta kullanılan gerçek eşyaların bulunduğunu söyledi.

“ORAYI GENÇLERİMİZE AKTARMALIYIZ”

Osmanlı Kültür Sokağı olarak bilinen Ali Saip Paşa Caddesindeki 5 numaralı konağı müzeye dönüştürdüklerini belirten Başkan Yalçın, “Çok sayıda öğrenciyi hem Talas hem de Büyükşehir Belediyesi olarak Çanakkale’ye göndermiştik. Gidemeyenler için Çanakkale’yi bir model olarak buraya getirdik. Orayı gençlerimize aktarmamız gerekir diye düşündük. Bu sokağın restorasyonunda benden önce emeği geçen belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Burada yeni keyfettiğimiz bin ton kapasiteli sarnıcı ‘Su Medeniyetleri Müzesi’ yapacağız. Aynı zamanda burada Talas Musiki Cemiyeti, Çınaraltı Büfesi, Tokana Restoran ve şimdi de Çanakkale Müzemiz de olunca milli ve manevi Osmanlı Kültür Sokağı ortaya çıkıyor.” dedi.

6 BİN 400 PARÇA ESER

Daha sonra kürsüye gelen ERÜ emekli öğretim görevlisi Ahmet Nedim Kilci de müzeyle ilgili teknik bilgiler vererek, “6 bin 400 savaş malzemesinin yer aldığı müzede aynı zamanda 1 ihtisas kütüphanesi, 4 bin Çanakkale ile ilgili kitap, ayrıca cumhuriyet dönemine ait 10 bin kitap bulunuyor. Bunun yanı sıra seminer salonunda her hafta Çanakkale kahramanları film gösterimi yapılacak.” diye konuştu.

ŞEHİT BİNBAŞININ TORUNUNDAN ÖVGÜ

Çanakkale cephesinde 43 yaşında şehit olan 33. Alay Komutanı Binbaşı Ali Faik Bey’in torunu Erdal Kabatepe ise, bir şehit torunu olarak böyle anlamlı bir günde Talas’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Müzenin açılışında emeği herkese şükranlarımızı sunuyorum. Sizler çok anlamlı bir iş yapıyorsunuz. Geçmişimizi, tarihimizi geleceğe taşıyorsunuz. Yeter ki doğruları taşıyalım. Bu konuda en önemli araçlardan birisi müzeler ve sergilerdir. Çünkü oralardaki objeler yalan söylemezler. Sizler bir öncülük yapıyorsunuz. Umuyorum ki bu 81 ile yayılacak.” şeklinde konuştu.

BAŞKAN YALÇIN’A TEŞEKKÜR

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Böyle anlamlı ve gerçekten hem ruhumuzu okşayan hem de bizim geleceğe ümitle bakmamıza vesile olacak olan bir çalışma yaptığı için değerli Talas Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“DÜN ÇANAKKALE’DEN ZORLANDI BUGÜN IRAK VE SURİYE’DEN”

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, çalışmanın önemine dikkat çekerek, “Dün Çanakkale’den zorlayanlar vardı, bugün Irak’ın kuzeyinden, Suriye’den zorlayanlar var. Bizim gözümüzü ve kulağımızı açıp milli birlik ve bekamızı sürdürebilmek için gece gündüz demeden çalışmamızı sürdürmemiz lazım. Bu bilinçle çalışıp, gençleri bilinçlendirmemiz lazım. Sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde cumhur ittifakının yapmaya çalıştığı büyük ve güçlü Türkiye diye gayret gösterdiği husus budur.” ifadelerini kullandı.

“TARİHTEN İLHAM VE İBRET ALMALIYIZ”

Hulusi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tarihten ilham ve ibret almamız lazım. Bu yüzden sayın belediye başkanımıza ve emeği geçenlere en derin saygılarımı sunuyorum. Kendilerini kutluyorum. Bu çalışmanın çok değerli olduğunu ifade ediyorum. Bununla birlikte yapmak yetmez yaşatmak da lazım. Gençlerimizin buradan istifade etmesini temin etmemiz lazım.”

Konuşmaların ardından Hulusi Akar ve Başkan Yalçın, şehit torunu Erdal Kabatepe’ye dedesinin portresiyle birlikte Talas Belediyesi’nin Cumhuriyetin 100. yılına özel yaptırdığı plaketi hediye etti.

Program protokolün dualar eşliğinde açılış kurdelesini kesmesinin ardından “Çanakkale’den Cumhuriyet’e 100. Yıl Müzesi”ni gezmesiyle sona erdi. 

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